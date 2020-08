PCMC

Scott Derouin neuer Regional Sales Manager

Scott Derouin ist neuer Regional Sales Manager für Flexodruck, Coating und Laminierung (PCL) beim US-Unternehmen Paper Converting Machine Company (PCMC).

In dieser Funktion ist Derouin für den Verkauf in den östlichen Teilen der USA und Kanada sowie für mehrere Großkunden verantwortlich.

Derouin verfügt über mehr als 36 Jahre Verkaufserfahrung in den Bereichen Akzidenzdruck und Verpackungsherstellung. Zuvor war er bei manroland Goss als Verkaufsleiter beschäftigt. Derouin wird von seinem Home-Office in New Hampshire/USA aus operieren.

Über PCMC

Die Paper Converting Machine Company (PCMC), Green Bay (Wisconsi/USA), konstruiert und produziert Anlagen für die Tissue-, Vliesstoff-, Verpackungsdruck- und Beutelverarbeitungs-Industrie. Zu dem umfassenden Portfolio gehören sowohl Umroller, Druck- und Kaschiermaschinen als auch Präge-, Perforier- und Verpackungsanlagen. Flexodruckmaschinen für die Bedruckung flexibler Verpackungssubstrate, Etikettenmaterialien, Papier und Kartonagen sowie Laseranlagen für die Rasterwalzenreinigung runden das Sortiment ab. PCMC ist Teil der Barry-Wehmiller-Gruppe.