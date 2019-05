Martin Hoyos gibt Vorsitz aus Altersgründen ab

Raimund Klinkner neuer Aufsichtsratsvorsitzender bei Koenig & Bauer

Der Aufsichtsrat der Koenig & Bauer AG wählte am 22. Mai Prof. Dr.-Ing. Raimund Klinkner zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Er folgt auf Dr. Martin Hoyos, der aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl anstand. Prof. Dr.-Ing. Raimund Klinkner (54) übernimmt die neue Aufgabe mit sofortiger Wirkung.

Raimund Klinkner absolvierte sein Maschinenbaustudium an der TU München und promovierte an der TU Dresden. Er hatte verschiedene Positionen in den Bereichen Produktion und Logistik bei Porsche inne. Bei Gildemeister war er im Vorstand für Produktion und Logistik zuständig, bevor er Vorsitzender des Vorstands bei Knorr-Bremse wurde. Seit 2012 ist er Geschäftsführender Gesellschafter des Institute for Management Excellence GmbH.

„Mit Raimund Klinkner gewinnen wir einen Aufsichtsratsvorsitzenden, der das Gremium mit seinem umfassenden Wissen in den Bereichen Produktion und Logistik sehr gut ergänzt“, sagte Claus Bolza-Schünemann, Vorstandsvorsitzender der Koenig & Bauer AG.

„Die Wahl zum Aufsichtsratsvorsitzenden ehrt mich. Koenig & Bauer hat es in seiner über 200-jährigen Geschichte geschafft, immer wieder Standards in der Druckindustrie zu setzen. Der digitale Wandel ist eine enorme Chance für den Konzern – mit neuen Herausforderungen, die ich gerne gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, dem Vorstand und allen Mitarbeitern angehen möchte“, freute sich Klinkner anlässlich seiner Wahl zum Aufsichtsratsvorsitzenden.

