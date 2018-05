Philip Bautil hat die Leitung der DS Smith Region Central Europe übernommen

DS Smith, ein weltweit agierender Display- und Verpackungshersteller, hat sich neu aufgestellt. Die Länder Belgien, Deutschland, Luxemburg, die Niederlande und die Schweiz bilden die neue Region Central Europe. Geführt wird diese Region nun von dem Belgier Philip Bautil.

Philip Bautil bringt Verpackungs-Expertise und Management Know-how mit. Bevor er im Jahr 2000 als European Manufacturing Engineer ins Unternehmen kam, damals noch SCA Packaging, studierte er in Leuven Engineering, Business Economics und Industrial Management und bewies sein Know-how in verschiedenen Unternehmen.

Von 2000 bis 2010 arbeitete er in verschiedenen Funktionen unmittelbar im operativen Geschäft von DS Smith und legte dabei einen Fokus auf Best Practice Sharing und Optimierungsprojekte. In 2011 wurde er General Manager für zwei niederländische Industrial Standorte und ein Jahr später Cluster Director für das Industrial Geschäft in Benelux. Seit 2015 führte er als Managing Director erfolgreich die DS Smith Region Benelux und baute seit 2017 zusätzlich einen neuen Geschäftsbereich innerhalb von DS Smith auf.