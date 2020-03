Sleeve und Adapter

Neuer Senior Key Account Manager bei Polywest

Als Senior Key Account Manager verstärkt Andreas Drüke seit Oktober 2019 das Verkaufsteam von Polywest.

In dieser Führungsfunktion tritt er die Nachfolge von Michael Bormann an, der das Unternehmen zum Ende des vergangenen Jahres verlassen hat.

Andreas Drüke ist seit über 22 Jahre in der grafischen Industrie tätig und verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung, die er bei führenden deutschen und amerikanischen Unternehmen erworben hat. Die Schwerpunkte seiner Aufgaben bei Polywest liegen sowohl in der Führung des internen Verkaufsteams als auch in der Zusammenarbeit sowie der Kommunikation mit nationalen und internationalen Vertriebspartnern und Kunden.

Über Polywest

Seit 1987 gehört das im westfälischen Ahaus ansässige Unternehmen Polywest zu den führenden Systemanbietern von Sleeves und Adaptern für den Flexodruck sowie von Formteilen (GFK und CFK). Zu seinem umfangreichen Leistungsspektrum gehört die kundenspezifische Beratung und Support. Darüber hinaus bietet Polywest einen weltweiten Sleeve-Service rund um die Uhr.