PrimeBlade

Neuer Leiter für Forschung und Entwicklung

Dr. Bartek Kaplan ist seit dem 2. November neuer Head of R&D beim schwedischen Rakelhersteller PrimBlade.

Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf die Weiterentwicklung des vorhandenen Rakel-Portfolios sowie auf die Forschung und Entwicklung neuer Rakelprodukte. Ziel ist es, die Rakelleistung für die globale Kundschaft in den spezifischen Anwendungsbereichen (u. a. Flexo- und Tiefdruck, Coating) weiter zu verbessern.

Kaplan hat einen Doktor in „Computergestützter Materialwissenschaft“. Zuvor war er bei Sandvik Coromant als Senior R&D Ingenieur und R&D Manager beschäftigt, sowie bei Linde Gas AB als Anwendungstechniker für „Additive Manufacturing“ tätig. Darüber hinaus hält er regelmäßig Vorlesungen an der Königlichen Technischen Hochschule in Stockholm und betreut MSc- und PhD-Studenten.