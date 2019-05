Dr. Alexander Gumenny

Neuer Leiter für den Bereich Druckfarben bei Follmann

Seit Anfang des Jahres ist Dr. Alexander Gumenny Head of Printing Inks in der Abteilung „Research & Development“ bei der Follmann GmbH & Co. KG. In dieser Position zeichnet der 48- jährige promovierte Diplom-Chemiker für die internationale Weiterentwicklung des Geschäftsfelds Druckfarben verantwortlich.

Alexander Gumenny verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung in der chemischen Industrie – sowohl in seinem Heimatland Russland als auch in Deutschland, davon mehr als zehn Jahre Führungs- und Laborerfahrung. Seit seiner Promotion an der Universität Duisburg-Essen im Jahr 2007 war er die letzten elf Jahre in verschiedenen Positionen bei einem internationalen Hersteller von Druckfarben tätig. Zuletzt war er als Team-Manager R&D Flexible Packaging EMEA.

Anzeige

Dr. Jörg Seubert, Geschäftsführer bei Follmann, sagt zu der Entscheidung: „Dank seiner Expertise im Bereich Druckfarben, seiner fundierten Kenntnisse in Tief- und Flexodruck sowie seiner Führungserfahrung – auch auf internationaler Ebene – ist Dr. Alexander Gumenny die ideale Besetzung für diese Position.“

Das könnte Sie auch interessieren: