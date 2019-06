D.W. Renzmann Apparatebau

Jonas Becker wird neuer Bereichsleiter Vertrieb

Jonas Becker wird zum 01.07.2019 als neuer Bereichsleiter Vertrieb bei der D.W. Renzmann Apparatebau GmbH die Nachfolge von Gerhard Graf antreten, der zum Ende des Jahres nach mehr als 30-jähriger Vertriebstätigkeit in den Ruhestand geht.

In seiner neuen Funktion ist er zuständig für die Kundenbetreuung in der DACH-Region, der Türkei und den arabischen Staaten, den BeNeLux-Ländern, den Balkanstaaten sowie der Tschechische Republik und der Slowakei.

Becker trat am 01.11.2017 in das Unternehmen ein. Nach seiner Ausbildung zum Industriemechaniker sowie einer Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker (Fachrichtung Maschinentechnik) war er in unterschiedlichen Unternehmen in den Bereichen Qualitätssicherung, Service, Auftragsabwicklung, Einkauf und Vertrieb tätig.

