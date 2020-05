Esko

Isabelle Manche ist neue Generalmanagerin von Esko Frankreich

Esko, Anbieter von integrierten Software- und Hardware-Lösungen für die Druck- und Verpackungsindustrie, hat Isabelle Manche zur neuen Generalmanagerin von Esko Frankreich ernannt. Sie verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Verkauf und Marketing von Softwarelösungen für die Druck- und Grafikindustrie.

An der Seite von Eddy Fadel, Vice President EMEA Esko, wird Isabelle Manche das Wachstum und die Marktentwicklung von Esko in Frankreich sowie in anderen französischsprachigen Ländern weiter vorantreiben. Außerdem werden sie Esko-Kunden bei ihrer digitalen Transformation unterstützen.

Isabelle Manche war beim amerikanischen Unternehmen Iron Mountain als französische Verkaufsdirektorin beschäftigt, das Cloud-Lösungen für Datenmanagement und -speicherung entwickelt. Zuvor arbeitete sie für Konica Minolta und EFI in unterschiedlichen Vertriebs- und Marketingpositionen. Manche begann ihre Karriere als Vertriebsingenieurin beim Digitaldruckmaschinen-Hersteller Xerox.