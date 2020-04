Torben Segelken ist neues Mitglied der Geschäftsleitung

Generationswechsel bei coe eingeleitet

Torben Segelken ist neues Mitglied der Geschäftsleitung der Carl Ostermann Erben (coe) GmbH (Bremen/Stuttgart).

In dieser Position verantwortet er bei dem Traditionsunternehmen künftig den Bereich Business Development. Perspektivisch soll der 32-Jährige in die Fußstapfen seines Vaters Andreas treten und in den kommenden Jahren den Posten des Geschäftsführers am Standort Bremen übernehmen.

