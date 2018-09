Follmann erweitert mit Dr. Jörn Küster seine Geschäftsführung

Seit dem 1. September 2018 zeichnet Dr. Jörn Küster als neuer Geschäftsführer an der Seite von Dr. Jörg Seubert für die Leitung der Follmann GmbH & Co. KG verantwortlich. Der 55-jährige promovierte Chemiker verfügt über langjährige, internationale Erfahrung in der chemischen Industrie auf Führungsebene sowie umfangreiches Knowhow im Bereich Klebstoffe. Nach Karrierestationen bei

ZELU-Chemie und Huntsman Polyurethanes war er die letzten zehn Jahre als Geschäftsbereichsleiter FAST (Filter, Automotive, Sandwich, Textil) für die Gebiete Europa sowie Nord- und Südamerika bei der Klebchemie M. G. Beck tätig.