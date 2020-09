Christian Apenberg und Michael Louis Weber

DuPont Image Solutions stellt sich personell neu auf

Mit Wirkung zum 1. Juli wurde Christian Apenberg zum Regional Marketing Manager EMEA bei Image Solutions ernannt. Michael Louis Weber wird Technical Service Manager.

In dieser Rolle wird Christian Apenberg im Regional Sales Leadership Team und in Zusammenarbeit mit dem Global Marketing Management Strategien und Initiativen für die Segmente Flexo und Digital Inks definieren und implementieren. Nach mehr als 14 Jahren in den Bereichen Forschung & Entwicklung und technischem Service, zuletzt als Technology Leader Image Solutions EMEA, übergibt er die Verantwortung für den technischen Bereich an Michael Louis Weber.

Michael Louis Weber, Technical Service Specialist für Image Solutions EMEA, ist mit Wirkung zum 1. August zum Technical Service Manager für Image Solutions EMEA ernannt worden. Er bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Forschung & Entwicklung und technischem Service mit. Sowohl Christian Apenberg als auch Michael Louis Weber sind in der DuPont-Niederlassung in Neu-Isenburg ansässig.