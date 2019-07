Nachruf

Druckfarbenpionier Rudolf Epple verstorben

Nach kurzer Krankheit ist der Unternehmer und Druckfarbenpionier Rudolf Epple am 20. Juli 2019 im Alter von 93 Jahren in Augsburg verstorben. Rudolf Epple war ab 1952 als Geschäftsführer der heutigen Epple Druckfarben AG maßgeblich an der Entwicklung des Unternehmens beteiligt. Bis 2015 war der Unternehmer Mitglied des Aufsichtsrats der Epple Druckfarben AG.

Lesen Sie die ausführliche Nachricht auf print.de