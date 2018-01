Dr. Arno Smits RA neuer CFO von Univacco Foils Holland

Dr. Arno Smits RA ist neuer Chief Financial Officer (CFO) von Univacco Foils Holland BV.

Das Unternehmen aus Waalwijk/NL ist ein führender Anbieter von Heißprägefolien, Kaltfolien, holographischen Folien und Specialeffekt-Folien.

Nach erfolgreichem Abschluss seiner Berufsausbildung als Wirtschaftsprüfer Business Economics und Accountancy an der Business University Nyenrode, begann er 1986 seine berufliche Karriere bei der weltweit renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers (PwC).

Im Jahr 2001 setzte Smits seine berufliche Laufbahn in der Wirtschaft als Business Unit Controller und Chief Financial Officer bei ITW Foils bv in Waalwijk/NL fort. Bis Juni 2017 war Smits bei der ITW Gruppe als Site Director und bei ITW Foils & Thermal Films Group als European Controller beschäftigt.