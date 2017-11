COE – Neuer Mitarbeiter im Vertriebs-Team

Der High-End-Partner für Druckformen hat sein Vertriebsteam in Stuttgart weiter ausgebaut. Seit dem 1. Oktober ist Henrik Da Cruz beim Familienunternehmen COE mit an Bord. Einigen Kunden ist er bereits aus seiner Zeit als technischer Leiter bei PASS-WERK, dem Anbieter von Montageautomaten für Flexodruckplatten, bekannt. Im Zuge des Wachstumskurses von COE wird er nun am Standort Stuttgart für die Betreuung der Kunden zuständig sein.

„Henrik Da Cruz verfügt über umfangreiche Erfahrungen aus früheren Positionen als Qualitätsmanager sowie Teamleiter für die Prozessoptimierung. Mit dem Background wird er unseren Vertrieb stärken“, erläutert Michael Halfar, Business Development Manager bei COE.