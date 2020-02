Apex International

Christian Huth ist neuer Gebietsverkaufsleiter DACH

Apex International, Hersteller von Rasterwalzen und Dosierwalzen, hat Christian Huth zum Gebietsverkaufsleiter für den Bereich DACH ernant.

Erste Verkaufserfahrungen sammelte Christian im Offsetmarkt. Anschließend lernte er verschiedene Vertriebserfahrungen bei führenden Wellpappenverpackungsherstellern kennen. Er arbeitete auch für führende Unternehmen der Farben- und Lackindustrie und sammelte dort internationale Erfahrung im Vertrieb sowie in der Anwendung. An seiner letzten Station erlangte er Kenntnisse in der Herstellung und im Vertrieb von CFK-Produkten und Rasterwalzen.

Christian Huth: “Nach mehr als zehn Jahren Erfahrung als Key Account Manager in der Druckindustrie freue ich mich auf die neue Position als Area Sales Manager bei Apex International mit voller Fokussierung auf Kunden und deren Anforderungen.”