Verpackungsdrucker Huhtamaki

Charles Héaulmé neuer Präsidenten und CEO

Huhtamaki hat Charles Héaulmé zum neuen Präsidenten und CEO ernannt. Er folgt damit Jukka Moisio nach, der zurückgetreten ist. Laut Huhtamaki wird der Übergang am 26. April 2019 im Anschluss an die Hauptversammlung stattfinden. Héaulmé war zuvor bei Tetra Pak beschäftigt und dort zuletzt seit 2015 als Vizepräsident für Europa und Zentralasien tätig. Davor hatte er bei Tetra Pak seit 1999 bereits verschiedene leitende Positionen in Wirtschaft und Finanzen inne.

Huhtamaki ist ein globaler Verpackungsdrucker für die Lebensmittelbranche. Das Unternehmensgruppe hat ihren Hauptsitz in Espoo/Finnland und verfügt über 78 Produktionsstätten und 24 zusätzliche Vertriebsniederlassungen in insgesamt 34 Ländern. Im Jahr 2017 erwirtschaftete Huhtamaki mit seinen rund 18.100 Mitarbeitern einen Nettoumsatz von rund 3,0 Mrd. Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: