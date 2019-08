Inspektions- und Bahnbeobachtungssysteme

BST eltromat International – Neue Vertriebsstruktur mit zwei Spitzen

BST eltromat International hat zum 1. Juni 2019 seinen globalen Vertrieb in eine Region West und eine Region Ost unterteilt. Die Leitung der Region West in der Funktion des Global Sales Director West hat Siegfried Steggemann übernommen.

Neben Westeuropa ist er für die Märkte des amerikanischen Kontinents und Nordafrika zuständig. Sajid Malik verantwortet das Gebiet East, in dem die anderen Regionen der Welt zusammengefasst sind (Osteuropa/Türkei, Mittlerer Osten, Zentral- und Südafrika, Afrika und Asien). Mit einer Doppelspitze will das Unternehmen seine internationale Vertriebstätigkeit stärken und so seine Kunden noch näher an die Tochtergesellschaften in allen Teilen der Welt rücken.

Sajid Malik kam 2005 zu BST eltromat und war zuletzt Vice President Sales Asia Pacific. Siegfried Steggemann begann sein Berufsleben bei der BST eltromat-Mutter EMG Automation GmbH im Bereich Bahnlaufregelung in der Metallherstellung. Zuletzt hat er den BST eltromat-Geschäftsbereich BST ProControl geleitet.