BST eltromat – Dr. Jürgen Dillmann ist neuer technischer Geschäftsführer

Seit 1. Juni 2018 ist Dr. Jürgen Dillmann Geschäftsführer bei der BST eltromat International GmbH und verantwortlich für den Bereich Technik. Der promovierte Maschinenbau-Ingenieur löst Dr. Johann-Carsten Kipp ab, der Ende August in den Ruhestand getreten ist.

Dillmann hat über Jahrzehnte hinweg in mehreren Unternehmen der mittelständischen Investitionsgüterindustrie in verschiedenen Funktionen in Konstruktion, Entwicklung und Produktion umfangreiches Praxis-Know-how erworben und trug lange als Geschäftsführer die Verantwortung für die Unternehmen. Bis zum Eintritt bei BST eltromat verantwortete Dillmann bei Endress+Hauser SE in Maulburg, einem führenden Hersteller von Messgeräten für die Prozessindustrie, als Mitglied der Geschäftsleitung die weltweiten Operations.