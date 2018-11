Apex International – Neuer „Market Director Corrugated“

Der niederländische Rasterwalzenhersteller Apex International hat im Rahmen seiner Neustrukturierung Anton Lesscher zum „Market Director Corrugated“ ernannt.

Der Maschinenbauingenieur startete 1991 seine Laufbahn in der Wellpappenindustrie. In der Funktion eines „Prozesstrainers“ war er zuvor neun Jahre bei einem führenden Maschinenhersteller für die Wellpappenindustrie beschäftigt.

Dort war Lesscher an der weltweiten Inbetriebnahme von mehr als 100 Wellpappenanlagen beteiligt, entwickelte Schulungsprogramme und baute eine Support- und Serviceabteilung auf. Zwischenzeitlich arbeitete er auch für internationale Unternehmen, die in anderen Branchen tätig sind. Mit seiner neuen Tätigkeit bei Apex International geht er sozusagen wieder „back to the roots“.

