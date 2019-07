Print4All/Acimga

Aldo Peretti ist neuer CFI-Vizepräsident

Uteco-Geschäftsführer und Acimga-Präsident Aldo Peretti wurde zum Vizepräsidenten des Trade Fairs Industry Committee (CFI) gewählt. Die Wahl erfolgte im Rahmen der ordentlichen Mitgliederversammlung am 15. Juli 2019.

In ihren Ämtern bestätigt wurden CFI-Präsident Massimo Goldoni und Vincenzo Franco, der gemeinsam mit Peretti die Funktion des Vizepräsidenten ausüben wird. Im CFI-Verband sind die italienischen Messeveranstalter zusammengeschlossen.

„Wir betrachten die Ernennung von Aldo Peretti zum CFI-Vizepräsidenten als Anerkennung für die von Acimga (Verband der italienischen Anlagen- und Maschinenproduzenten für die Druck-, Converting- und graphischen -Indutrie) geleistete Arbeit, die Internationalisierung der italienischen Messebranche weiter vorangetrieben zu haben“, sagt Massimo Goldoni.

So wurde im Jahr 2018 in Mailand erstmals die internationale Messe Print4All ausgerichtet, die eine Fusion der bisherigen Messen Grafitalia, Converflex und Inprinting ist. Nach offiziellen Angaben der Fiera Milano waren insgesamt 429 Aussteller auf der Print4All präsent, die etwa 30.000 Besucher aus insgesamt 87 Ländern anzog. Die nächste Print4All findet in zwei Jahren vom 4.-7. Mai 2021 wieder in Mailand statt.