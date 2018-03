Was macht ein Packmitteltechnologe? Was muss man mitbringen, um Verpackungstechnik zu studieren? Und wie viel verdient eigentlich ein Medientechnologe? Wichtige Fragen, auf die wir mit unserer Reihe „Berufsbilder der Druckindustrie“ eine Antwort geben möchten.

1. Was macht ein Medientechnologe Druckweiterverarbeitung?

Die Seiten des neuen Bestsellers liegen fertig bedruckt in der Maschine. Aber Moment – die einzelnen Druckbögen sind doch noch lange kein fertiges Buch! Zum Glück gibt es die Medientechnologen Druckweiterverarbeitung. Sie kümmern sich um die Verarbeitung der Drucksachen und sorgen dafür, dass aus den gleich aussehenden Druckbögen Kalender, Bücher und Zeitungen werden.

2. Wo werden Medientechnologen Druckweiterverarbeitung ausgebildet?

Die Druckweiterverarbeitung teilt sich in drei Bereiche auf: die Zeitungsproduktion, die Akzidenzproduktion und die Buchproduktion. Deswegen finden Auszubildende in ganz unterschiedlichen Betrieben einen Platz: in Druckereien mit angeschlossener Weiterverarbeitung, in Zeitungsdruckereien, Buchbindereien oder einstufigen Weiterverarbeitungsbetrieben.

Die Hauptaufgabe der Medientechnologen Druckweiterverarbeitung ist es, die Produktionsmaschinen zu steuern und zu überwachen. Je nach Bereich unterscheiden sich die Arbeit und die Maschinen stark. In der Zeitungsproduktion dreht sich alles um das Falzen, Adressieren und Verteilen der Zeitungen. Bei Akzidenzdrucken – das sind Druckaufträge in kleinem Umfang, zum Beispiel Flyer oder Speisekarten – werden die Druckbögen getrennt, gefalzt, gebunden und je nach Auftrag veredelt. Die Buchproduktion beinhaltet die Fertigung von Hard- und Softcovern. Neben dem Binden der Bücher gehört hier auch die Produktion von festen Buchdecken dazu.

3. Welches Gehalt bekommt ein Medientechnologe Druckweiterverarbeitung?

Medientechnologen Druckweiterverarbeitung können in der Ausbildung mit diesen Gehältern (in Brutto) rechnen:

1. Ausbildungsjahr: 700 – 900 Euro; 2. Ausbildungsjahr: 800 – 950 Euro; 3.Ausbildungsjahr: rund 1000 Euro

Die Löhne sind aber – wie auch in vielen anderen Berufen in der Druckindustrie – von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Das Einstiegsgehalt nach der Ausbildung liegt meist zwischen 2200 und 2500 Euro brutto. Nach oben ist je nach Weiterbildung und Qualifikation aber noch einiges mehr erreichbar.

