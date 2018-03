Was macht ein Packmitteltechnologe? Was muss man mitbringen, um Verpackungstechnik zu studieren? Und wie viel verdient eigentlich ein Medientechnologe? Wichtige Fragen, auf die wir mit unserer Reihe „Berufsbilder der Druckindustrie“ eine Antwort geben möchten.

1. Was macht ein Industriemeister Printmedien?

Der Industriemeister Printmedien ist vor allem eines: ein Organisationstalent. Er leitet die Werkstätten von Medienunternehmen, Agenturen oder Druckereien. Der Industriemeister Printmedien übernimmt deswegen selbstständige Führungsaufgaben im mittleren Management. Er steht im intensiven Kontakt mit den Kunden und vermittelt zwischen diesen und seinen Mitarbeitern.

2. Wie wird man Industriemeister Printmedien?

Wer sich zum Industriemeister Printmedien weiterbilden möchte, muss eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Druck mitbringen: Medientechnologen, Buchbinder, Mediengestalter oder ähnliche Berufe haben Zugang zur Weiterbildung. Außerdem sollte man schon etwas Berufserfahrung mitbringen. Wer keine Berufsausbildung hat, kann dies durch viel Praxiserfahrung (durch Praktika, selbstständige Tätigkeit o.Ä.) unter Umständen ausgleichen und trotzdem zur Prüfung zugelassen werden. Allerdings muss die Erfahrung immer nachgewiesen werden können.

3. Wo werden Industriemeister Printmedien ausgebildet?

Die Bildungseinrichtungen der Industrie- und Handelskammern (IHK) bieten Vorbereitungskurse auf die Industriemeisterprüfung an. In Vollzeit dauern sie bis zu einem Jahr, in Teilzeit ca. zwei bis drei Jahre. In der Weiterbildung erwirbt man Kenntnisse, die man braucht, um Führungsaufgaben zu übernehmen. Dazu gehören: Kostenkalkulation, Personalführung, Projektmanagement, Wirtschaft und vieles mehr. Mit diesem Paket können Industriemeister Printmedien eine eigene Abteilung oder Werkstatt leiten und sich auch selbstständig machen. Die Gesamtzeit der Weiterbildung umfasst 840 Unterrichtseinheiten. Die Prüfung wird bei der IHK abgelegt.

