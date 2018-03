Vorstellung der 20Seven von BOBST

Am 27. und 28. Februar veranstaltete die Firma Bobst ein Open House in Bielefeld. Hier wurde die neue Zentralzylinder-Flexodruckmaschine 20Seven präsentiert. Die Maschine ist speziell für das Drucken im Extended Color Gamut ausgelegt– also dem Drucken im erweiterten Farbraum. Die Breitbahn-Flexodruckmaschine eignet sich besonders für die Produktion flexibler Verpackungen.

Die 20Seven ist insbesondere durch die folgenden neuen, technischen Merkmale gekennzeichnet: