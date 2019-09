Flint Group

Stephan Doppelhammer neuer Vice President Commercial EMEA

Stephan Doppelhammer ist seit dem 1. September 2019 neuer Vice President Commercial EMEA bei Flint Group. In dieser Funktion leitet er die kommerzielle und technische Organisation in den Bereichen „Transfermedien“ und „chemische Verbrauchsmaterialien“ für den Druckprozess in Europa.

Darüber hinaus gehört die Evaluierung neuer Geschäftsmöglichkeiten sowie die strategische Weiterentwicklung der beiden Segmenten für die europäischen Ländern und Regionen zu seinem Verantwortungsbereich.

Stephan Doppelhammer war zuletzt bei Asahi Photoproducts Europe als Global Business Development Manager tätig und in dieser Funktion für die Geschäftsentwicklung verantwortlich. Davor war er bei QuadTech (gehört seit 2017 zur Baldwin-Group) als Global Market Manager für den Verpackungsbereich zuständig. Stephan Doppelhammer verfügt über 25 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet Druck und Verpackung.