Investitionen am Standort Poznán

rlc | packaging group steigert Gesamtumsatz um 3 Prozent

Mit einem Gesamtumsatz von 247 Millionen Euro schließt die rlc | packaging group das Jahr 2018 mit einer positiven Umsatzentwicklung von 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ab. Für 2019 plant rlc weitere Investitionen in Technologie und Supply Chain-Prozesse in Höhe von rund 18 Millionen Euro.

Für 2019 sind am Standort BSC Drukarnia Opakowán im polnischen Poznán weitere Investitionen in Höhe von 10,4 Millionen Euro geplant. In diesem Jahr soll der Neubau am Standort fertiggestellt sowie die ersten neuen Produktionsanlagen eingebracht werden. „Dank Investitionen in die digitale Transformation und intelligente Vernetzung innerhalb der Wertschöpfungskette verkürzen wir die Lead-Time und Time-to-market immer weiter und setzen so neue Maßstäbe in den Bereichen Logistik und agiles Supply Chain Management“, erklärt Hans-Christian Bestehorn.

Mit PureMetal präsentiert rlc recycelbare Monomaterial-Lösungen als Alternative zu Verbundmaterialien, die häufig für metallische Veredelungen eingesetzt werden. Das Burger Packaging Konzept ZetTwister von rlc zeigt eine Lösung für To-Go-Packaging und wurde bereits für den Swiss Packaging Award nominiert.

Als Teil der Global Packaging Alliance (GPA), einem Zusammenschluss unabhängiger, weltweit agierender Verpackungshersteller, hießen rlc und sieben weitere Unternehmen zudem Anfang 2019 das türkische Verpackungsunternehmen PrintPark als neues Mitglied der GPA willkommen. „Diese jüngste Erweiterung ist nicht nur eine Öffnung in Richtung Bosporus, sondern bietet der GPA auch Präsenz mit Blick auf die strategisch wichtigen Märkte im Nahen Osten“, so Bestehorn.

