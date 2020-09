Das Programm steht! Jetzt anmelden!

ProFlex 360°: aus real wird digital

Mit der ProFlex 360°, die am 16. September stattfindet, geht die DFTA ganz neue Wege: aus real wird digital. Genau unter diesem Motto steht die diesjährige ProFlex und bietet ohne Gesundheitsrisiko einige Mehrwerte. Sie können in einem virtuellen Raum netzwerken und können sich bei den virtuellen Ausstellern über Produktneuigkeiten erkundigen. Der virtuelle Showroom ist von 9:30-16:00 Uhr dauerhaft geöffnet und für Sie zugänglich.

Durch eine virtuelle Maschinenvorführung im DFTA-Technologiezentrum erhalten Sie Einblicke in die aktuelle Ausstattung und technische Machbarkeit des Technologiezentrums. Und natürlich wird Ihnen durch kurze Vorträge Wissen rund um den Flexo- und Verpackungsdruck vermittelt, um ein paar Punkte herauszugreifen.

Anzeige

Das Programm ProFlex 360°

09:30 Live-Übertragung: Begrüßung

Rainer Wilke (Präsident DFTA);

Nicola Kopp-Rostek (Geschäftsführerin DFTA und

Prof. Dr. Martin Dreher (Geschäftsführer DFTA TZ)

09:45 Live-Übertragung oder Videoübertragung

Spotlightvorträge unserer virtuellen Aussteller

„Fragen, Wünsche, Anregungen“ der Teilnehmer, Mitglieder und Gäste (Ergebnisse und Beantwortung zum Ende der Veranstaltung

10:45 Live-Übertragung – Flexotechnik

Trends im Flexodruck: Update aus dem DFTA Technologiezentrum

Dr. Martin Dreher –

11:15 Kaffeepause

besuchen Sie die Aussteller im virtuellen Showroom & netzwerken Sie im eigens eingerichteten „Raum“

11:30 Videoübertragung: Erweiterter Farbraum für den Flexodruck

– zwingen uns Umweltgedanken, Kosten, Ausland und Digitaldruck dazu

Einschätzung und Analyse

Kai Lankinen

12:00 Live oder Video-Übertragung: Druckfarben für den Lebensmitteldirektkontakt

Steve Walpuski

12:30 Mittagspause

besuchen Sie die Aussteller im virtuellen Showroom & Netzwerken Sie im eigens eingerichteten „Raum“)

13:30 Live-Übertragung: Bellissima Raster-technologie – Grundlagen, Erfahrungen, Möglichkeiten

Was unterscheidet den digitalmodulierten Raster vom amplituden- bzw. frequenzmoduliertem Raster?

Erfahrungen und Ableitungen für zukünftige Möglichkeiten.

Thomas Grünitz

14:00 Live-Übertragung / Videoübertragung aus dem TZ

Maschinenvorführung, Vorstellung des aktuellen Leistungsangebots aus dem

DFTA-Technologiezentrum

15:00 „Lohnkostenoptimierung

Personalkosten senken, Mitarbeiter binden und neue Mitarbeiter gewinnen. Strategien für eine optimierte Personalpolitik

Christian Helbich

15:45 Feedback, Resümee und Ende der ProFlex 360°

Ergebnisse der Umfragen

Es lohnt sich also, sich mit der virtuellen Eventwelt vertraut zu machen. Melden Sie sich an und zeigen Sie „Flagge“ auch in der virtuellen Welt. Eine Überraschung wartet auf alle Besucheranmeldungen.

Die Anmeldemöglichkeit sowie das vollständige Programm, finden Sie unter:

» ProFlex 360°: Das Wichtigste auf einen Blick

» Besucher: Bestellen Sie jetzt Ihre Tickets

» Sehen Sie das vollständige Programm unter: bit.ly/ProFlex360°Programm