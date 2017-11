Mouvent – Reto Simmen zum Chief Business Officer ernannt

Das Competence Center für Digitaldruck von Bobst hat Reto Simmen zum Chief Business Officer (CBO) ernannt.

Simmen verfügt über nahezu 30 Jahre an Erfahrung im digitalen Druck, zuletzt als Geschäftsführer des Inkjet-Entwicklers Graph-Tech in der Schweiz. Dort begleitete er ein durchschnittliches Wachstum im zweistelligen Bereich und eine Verdopplung der Anzahl an Beschäftigten innerhalb dieses Zeitraums.

Reto Simmen untersteht Simon Rothen, dem Geschäftsführer von Mouvent, und ist innerhalb des Unternehmens zuständig für Marketing, Vertrieb und Kundendienst. Er wird die globalen Marketing- und Vertriebskanäle überwachen, um für eine koordinierte und beständige Kommunikation und Markteinführung der innovativen Produktreihen von Mouvent zu sorgen. Zudem wird er eine Kundendienstorganisation aufbauen, die den Kunden des Unternehmens von Anfang an mit der bestmöglichen Betreuung zur Seite stehen soll.