Janoschka

Linked2Brands eröffnet weitere Agentur in Russland

Nach der Unternehmensgründung in 2019 und der Eröffnung der Produktionsagenturen Linked2Brands Germany, Linked2Brands Brazil und Linked2Brands Turkey ist nun der Startschuss für Linked2Brands Russia gefallen.

In den Agenturräumen im Norden Moskaus ist auch Linked2Brands Russia spezialisiert auf Design-Adaptation, Gestaltung, Fotografie, Artwork, Print- und Colour-Management begleitet Linked2Brands Markeninhaber entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Eine wesentliche Expertise ist darüber hinaus die Beratung in lokaler Sprache für jegliche Art von Verpackungsprojekt für Food und Non-Food Produkte und deren Präsentation am Point of Sale.

Anzeige

Linked2Brands Russia kümmert sich um die konsistente Markenpräsentation lokaler Marken aus dem Food und Non-Food Bereich und bedient internationale Brand Owner gleichermaßen. „Das internationale Set-Up unseres Netzwerks ist ein unschlagbares Alleinstellungsmerkmal mit bedeutendem Mehrwert für unsere globalen und lokalen Kunden. Lokale Brands werden im sprachlichen und kulturellen Kontext betreut und globale Accounts können bei Bedarf, in Fällen von Auftragspeaks beispielsweise, von egal welchem Standort aus bedient werden. Wir freuen uns, nun endlich auch in Russland mit Linked2Brands gestartet zu sein und unsere Spezialisierung für unsere Brandkunden weiter auszubauen.“, so Stefan Hilss, COO Linked Holding.

Über Linked2Brands

Linked2Brands ist eine 100prozentige Tochter der Janoschka AG. Als Ausgründung der ursprünglichen Geschäftseinheit, dem Brand-Team der Janoschka Deutschland, verfügt Linked2Brands über eine mehr als 25jährige Erfahrung und fundiertes Know-how im Zusammenhang mit der Präsentation einer Marke an den unterschiedlichen Touch-Points, mit Verpackungsentwicklung und Design-Adaptation. Linked2Brands beschäftigt derzeit 100 Mitarbeiter an den Standorten Kippenheim, Ismaning (München), São Paulo, St. Petersburg, Mumbai und Izmir, und ist über weitere Janoschka Niederlassungen international tätig.