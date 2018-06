Kodak – Erfolge für Anwender von Flexcel-NX-Platten bei den Diamond Awards 2018

An der Verleihung der FTA Europe Diamond Awards 2018 durch die Flexographic Technical Association Europe (FTA Europe) während der Innovation Alliance/Print4All nahmen rund 240 Persönlichkeiten aus der europäischen Flexo-Community teil. Die Jury ermittelte die Gewinner aus insgesamt 171 realen Verpackungsprojekten, die über nationale europäische Flexo-Fachverbände, die Mitglieder der FTA Europe sind, eingereicht wurden.

Wipak Ibérica gewann den Preis in der Kategorie as Top-Prädikat „Best in Show“ für Flexodruck auf Folie mit Flexcel-NX-Platten (Quelle: Kodak)

In sieben von 14 verschiedenen Kategorien wurden insgesamt neun mit Kodak Flexcel-NX-Platten gedruckte Verpackungsanwendungen ausgezeichnet. Zusätzlich ging der nur einmal vergebene Preis in der Katefgorie „Best in Show“ an Wipack Ibérica aus Llinars del Vallés bei Barcelona, Spanien. Der Verpackungshersteller gewann die Auszeichnung für eine PET-Foliendruckanwendung in der Kategorie „Flexodruck auf Folie – Breitbahn“. Der in Barcelona ansässige Vorstufendienstleister Chemence Graphics lieferte die druckfertigen Platten (Stärke 1,14 mm) für diese preisgekrönte Anwendung.