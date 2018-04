John O’Grady neuer Präsident der Print Systems Division bei Kodak

Die Eastman Kodak Company hat John O’Grady mit Wirkung vom 24. April 2018 zum Präsident der Print Systems Division ernannt. John O’Grady übernimmt die Position von Brad Kruchten, der nach 36 Jahren bei Kodak in den Ruhestand tritt.

Derzeit ist er Präsident der Consumer and Film Division und war früher General Manager of World Wide Sales der Print Systems Division. Jeff Clarke wird die Consumer and Film Division vorläufig leiten, bis ein Nachfolger ernannt ist, und während der Übergangsphase eng mit John O’Grady zusammenarbeiten.