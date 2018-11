hubergroup – „Material Health Certificate Silver Level” für nachhaltige Tiefdruckfarbe

Als erster weltweit tätiger Druckfarbenhersteller erhält hubergroup für seine Gecko-Tiefdruckfarbserie vom Cradle to Cradle Products Innovation Institute das „Material Health Certificate Silver Level”. Entwickelt wurde die Farbserie Gecko Green Line Premium für den Flexo- und Tiefdruck flexibler Verpackungsmaterialien.

Neben dem Materialgesundheitszertifikat sind eine Vielzahl von Produkten aus der Gecko-Farbserie mit den Zertifikaten „OK compost“ und „OK compost Home“ von Vincotte ausgezeichnet, einer in Belgien zugelassenen Kontroll- und Zertifizierungsorganisation in den Bereichen Produktsicherheit und -zuverlässigkeit.

Fachorganisationen zertifizieren die Verringerung oder Beseitigung negativer Auswirkungen von Druckfarben. In diesem Zusammenhang ist EPEA The Cradle of Cradle to Cradle (C2C) eine dieser Organisationen und bietet ein geeignetes Tool für hubergroup, um die Auswirkungen seiner Produkte auf die Umwelt mit einem ganzheitlichen Ansatz zu überwachen und zu verstehen. So gibt das Bewertungsverfahren klare Hinweise darauf, wo und wie der Einfluss dieser Produkte auf die Umwelt minimiert werden kann.

