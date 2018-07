Goebel IMS verstärkt sein Sales Team

Goebel IMS, Hersteller von Schneid- und Wickelsystemen, verstärkt seine Aktivitäten in den amerikanischen Märkte und erweitert sein Verkaufsteam um den 47-jährigen, erfahrenen Sales Manager Maurens Amaral Gomes.



Zuvor war Gomes bei Clextral Inc. als Sales Manager für die nord- und mittelamerikanischen sowie die karibischen Märkte verantwortlich. Seine Karriere begann er in Südamerika, wo er als Maschinenbauingenieur Converting Equipment für die Metallindustrie entwickelte. Danach war er mehrere Jahre bei dem US-amerikanischen Unternehmen Accraply, das Teil der Barry-Wehmiller Company ist. Dort war er mit der Entwicklung und dem Vertrieb neuer Maschinen und innovativer Lösungen für die Converting- und Verpackungsindustrie betraut.