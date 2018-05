Die Möglichkeiten des großformatigen Inkjetdrucks (Large formate printing/LFP) verstärken den aktuellen Trend zur Entwicklung kreativer und individualisierter Dekorelemente für die Inneneinrichtung persönlicher Wohnräume sowie professioneller Umgebungsbereiche wie Büros und Hotelzimmer. Laut einer Studie von Smithers Pira setzen sich derartige Anwendungen im Bereich des industriellen Drucks immer mehr durch und bilden somit einen vielversprechenden Zukunftsmarkt.

Die Zahlen sind durchaus bemerkenswert: Weltweit verdoppelte sich der Umsatz im Marktbereich „Industrieller Druck“ von USD 37,2 Milliarden im Jahr 2012 auf USD 76,9 Milliarden Dollar im Jahr 2017. Diese Daten aus der aktuellen und global angelegten Marktstudie „The Future of Functional and Industrial Print to 2022“, veröffentlicht von Smithers Pira, belegen das wirtschaftlich sehr interessante Potenzial dieses Marktes. In der Fortschreibung derartiger Werte wird bis 2022 ein weiterer Anstieg bis auf USD 114,8 Milliarden erwartet. Die wichtigsten Zuwächse entfallen auf die Bereiche „Dekore und Laminate“, „Digitaler Textildruck“, „Gedruckte Elektronik“ sowie “3D-Druck”, die auch gleichzeitig die hauptsächlichen Wachstumsmotoren dieses Marktes darstellen.

In unserem Special Digital Printing today können Sie den gesamten Artikel “Gedruckte Innenraumgestaltung: Ein Wachstumsmarkt” lesen. Hier können Sie sich das Special herunterladen.