Dem Coronavirus trotzen

Es sind wahrlich sehr schwierige Zeiten. Das Coronavirus hat unser Leben „zwangsentschleunigt“ und keiner weiß, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht.

Unsere Gedanken kreisen um unsere Familien und Freunde, die wir nur noch auf Distanz kontaktieren dürfen. Aber vor allem denken wir an diejenigen, die mit dem Virus infiziert sind. In diesen Zeiten müssen wir eng zusammenhalten und den Kontakt und den Informationsfluss über die uns zur Verfügung stehenden Kanäle aufrechterhalten – auch zu unseren Geschäftspartnern und Kunden.

speziell zur ProFlex, Interpack und Drupa haben die Aussteller eine Vielzahl neuer Maschinen, Materialien sowie Service-Konzepte entwickelt und wollten diese eigentlich auf den Messen präsentieren.

Denn speziell zur ProFlex, Interpack und Drupa haben die Aussteller eine Vielzahl neuer Maschinen, Materialien sowie Service-Konzepte entwickelt und wollten diese eigentlich auf den Messen präsentieren. Unsere Redaktion durfte in den vergangenen Wochen schon den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen werfen, und was wir hier gesehen haben, ist spannend und interessant.

Damit diese wichtigen Innovationen trotz Coronavirus in der Fachwelt bekannt gemacht werden können, starten wir die INNOVATIONS-OFFENSIVE 2020. Unter diesem Signet berichtet die Redaktion in News, Produktvorstellungen, Interviews und Reportagen in den nächsten Wochen und Monaten in einer eigens kreierten Rubrik kontinuierlich über die relevanten Innovationen der Drucker und Converter sowie der Zulieferindustrie.

