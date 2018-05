Constantia Flexibles schließt Akquisition von Creative Polypack in Indien ab

Constantia Flexibles konnte die Akquisition der indischen Gesellschaft Creative Polypack Limited nach Erfüllung aller Konditionen erfolgreich abschließen.

Damit ist Constantia Flexibles nach eigenen Angaben nunmehr Indiens drittgrößter Produzent von flexiblen Verpackungen.

Die Transaktion wurde ursprünglich am 23. März 2018 bekanntgegeben. Die Gesellschaft Creative Polypack Limited wurde 1986 gegründet und erzielte in dem am 31. März 2018 endenden Geschäftsjahr einen Umsatz von rund EUR 75 Millionen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an acht Produktionsstandorten in Baddi, Kanpur, Kalkutta, Assam und Puducherry im Norden, Osten und Süden Indiens.

Creative Polypack produziert flexible Verpackungen auf Basis von Kunststofffolien für die Nahrungsmittelindustrie, Haushalts- und Körperpflegeprodukte (Home & Personal Care, HPC) sowie Seifenverpackungen auf Papierbasis. Das Unternehmen beliefert die führenden nationalen und internationalen Konsumgüterproduzenten in Indien. Constantia Flexibles ist seit der 2013 erfolgten Übernahme von Parikh Packaging, einem Unternehmen mit Hauptsitz in Ahmedabad im Westen Indiens, in Indien vertreten.