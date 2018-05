BST eltromat – Siegfried Steggemann neuer Leiter des Geschäftsbereichs BST ProControl

Siegfried Steggemann hat zum 1. April 2018 die Leitung des BST eltromat-Geschäftsbereichs BST ProControl übernommen.

Siegfried Steggemann ist neuer Leiter des BST eltromat-Geschäftsbereichs BST ProControl (Quelle: BST eltromat)

Schon während seines Maschinenbaustudiums fokussierte er sich neben der Konstruktionstechnik auf die Mess- und Regeltechnik. Nach Abschluss seines Studiums begann der Dipl.-Ingenieur sein Berufsleben bei der EMG Automation GmbH, der Muttergesellschaft von BST eltromat, als Konstrukteur im Bereich Bandlaufregelung in der Metallherstellung. Nach einem Jahr nahm er ein Angebot des damaligen Tochterunternehmens BST International an. Hier arbeitete Steggemann von 1990 bis 2001 in verschiedenen Positionen im technischen Vertrieb, zuletzt als Leiter des Vertriebsinnendienstes. Im Laufe der folgenden Jahre vertiefte er seine Praxiserfahrung rund um die Mess- und Regeltechnik sowie die Automatisierungstechnik in der Funktion als Leiter Vertrieb und Marketing bei anderen Unternehmen. Jetzt bringt er sein umfassendes Know-how bei BST ProControl ein.

BST eltromat hatte die BST ProControl mit der Übernahme der Unternehmen Betacontrol und Protagon 2013 als 100%iges Tochterunternehmen gegründet und damit sein Portfolio um Lösungen für die Messung und Qualitätssicherung bei flachbahnigen Materialien erweitert. Seit Anfang 2017 ist BST ProControl vollständig in die Geschäftsprozesse von BST eltromat eingebunden und wird seither als integrierter, eigenständig agierender Geschäftsbereich des Unternehmens am Standort Wenden geführt.