Automatisierte Montage von Flexodruckplatten

Mit dem Ziel der Automatisierung von Fertigungsabläufen bei der Montage von Flexodruckplatten kooperieren theurer.com und Lehner Sensor-Systeme. Die Schnittstelle theurer.com C3 -FlexoMatrix ist dabei nach elektronischen Maschinenzählern und Schnittstellen zu Maschinensteuerungen die neueste Entwicklung der theurer.com Industrie 4.0-Automatisierungen.

Nach einem Initialprojekt bei einem gemeinsamen Kunden begann die Zusammenarbeit mit Lehner Sensor-Systeme. Lehner stellt Sensoren und Messsysteme für viele Bereiche der grafischen Industrie her. Mit den neuen FlexoMatrix-Montageautomat soll die Montage von Flexodruckplatten vereinfacht und beschleunigt werden man und damit für eine bessere Passergenauigkeit sorgen, als bei der bisher üblichen manuellen Plattenmontage .

Mit der neuen Schnittstelle werden auftragsspezifische Daten elektronisch an den Platten-Montageautomat übertragen und dieser vollautomatisch voreingestellt. So werden an die FlexoMatrix z.B. Daten zur Druckmaschine, Drucklängen oder Klischeebreiten und weiterer technische Details elektronisch übermittelt. Die Schnittstelle kann mit wenig Aufwand in Betrieb genommen werden und ermöglicht es, so einen höheren Automatisierungsgrad zu erreichen, Fehlerquellen auszuschließen und die Qualität der Endprodukte weiter zu steigern.