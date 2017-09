Auf zu neuen Ufern

Bei dem familiengeführten und unabhängigen Prepress-Dienstleister Köstlin hat sich vieles getan: Der neue Firmenname, der Umzug nach Ditzingen bei Stuttgart in das neue, innovative Gebäude, eine neue Corporate Identity und die Investitionen in modernstes Produktionsequipment sind vielversprechende Voraussetzungen für eine zukunftsorientierte und erfolgreiche Ausrichtung des Vorstufenunternehmens Köstlin. Das spiegelt sich vor allem in dem neuen Firmennamen wider: „Köstlin Reproduktion und Druckform“ ist jetzt „Köstlin Prepress Services“.

Abb. 01 1/9 Das neue Firmengebäude in Ditzingen bei Stuttgart Abb. 01a 2/9 Köstlin Prepress Services: Neuer Name, neues Firmenlogo Abb. 02 3/9 Das neue Gebäude ist stilvoll eingerichtet Abb. 02a 4/9 Modernes Mobiliar trägt zu einer guten Arbeitsatmosphäre bei Abb. 03 5/9 Ein Blick in die Sleeve- und Plattenfertigung Abb. 03a 6/9 Produktion eines Fotopolymer-Flexosleeves Abb. 04 7/9 Köstlin verfügt unter anderem über einen automatischen Plattenprozessor von Flint sowie einen Kongsberg Schneidetisch von Esko Abb. 04a 8/9 Qualitätskontrolle eines Flexosleeves Abb. 05 9/9 Im Rahmen der Standardisierung und Qualitätssicherung wird jede produzierte Flexodruckform dokumentiert

Bilder-Quelle: Köstlin Prepress Services

