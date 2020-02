GC Graphic Consult

27. Führungssymposium der Druck- und Medienindustrie

Die GC-Führungssymposien haben seit vielen Jahren ihren festen Platz im Veranstaltungskalender der Druck- und Medienindustrie. Vom 23. – 24. April 2020 empfängt die GC Graphic Consult GmbH unter dem Titel „Schwarze Kunst – Brillante Zukunft“ etwa 120 Führungskräfte – und die die es werden möchten – zum intensiven Dialog an den Chiemsee ein.

Das renommierte Führungssymposium beschäftigt sich mit den Mega-Trends, innovativen Unternehmen, leidenschaftlichen Leader und zukunftsweisenden Produkten und Techniken.

Anzeige

Ein weiteres Highlight wird die Verleihung des 23. GC-Management-Awards sein. Gewinner ist ein Unternehmen, dass innovativ in eine brillante Zukunft blickt.

Das 27. GC-Führungssymposium verspricht neben spannenden Inhalten auch ein stilgerechtes Rahmenprogramm mit einem Touch „Brillanz“. Die Teilnehmer werden in den Pausen die Möglichkeit zum intensiven Netzwerken und Kennenlernen mit interessanten Fach- und Führungskräften aus der Branche haben. Dazu lädt die GC Graphic Consult bereits am Vorabend zu einem entspannten Get-together ein.

Programm

22. April 2020

ab 14:00 Uhr

Option zum Golf spielen

ab 19:00 Uhr

Get together

23.April 2020

09:30 – 10:00 Uhr

Kaffee-Empfang

10:00 – 10:15 Uhr

Eröffnung

Peter Jeschke & Zwischenrufer

10:15 – 12:00 Uhr

Mega-Trends

Thomas Lucas-Nülle, Geschäftsführer, Xtentio GmbH

Titel: „Schluss mit halbherziger Unternehmensdigitalisierung! –

Wie gelingt digitale Transformation von Unternehmen wirklich?“

Jakob Kaikkis, Geschäftsführer, Seismografics JK GmbH

Titel: Coming soon

12:00 – 12:45 Uhr

GC-Management-Award

Ankündigung des GC-Management-Award Gewinners

Vortrag: Gewinner des GC Award – Innovator des Jahres

12:55 – 14:30 Uhr

Mittagspause

14:30 – 17:30 Uhr

Leidenschaftliche Leader

Niklas Betz, Verkaufsleiter & Mitglied der Geschäftsleitung, Vögeli AG

„Drucken richtig kreislauffähig machen“

Fabian Frenzel, Unitedprint.com SE

„Plattform-Ökonomie im Print-Business“

Meike Bambuch, Geschäftsführerin, DHC Media

Titel: „Coming soon“

Steffen Tomasi, Gründer & CEO, Flyerline Schweiz AG

„18 Jahre und noch kein bisschen Erwachsen“

ab 19:00 UhrAbendessen mit Rahmenprogramm

24. April 2020

09:00 – 09:05 Uhr

Eröffnung

Peter Jeschke & Dr. Wolfgang Jeschke

09:05 – 11:50 Uhr

Ingo Raab, Leitung Vertrieb & Geschäftsentwicklung

Burda Druck GmbH

„Vom Druck- und Anzeigenvertrieb zum Ökosystem“

Technik, die in die Zukunft führt

Ralf Sammeck, Vorstand Koenig & Bauer Sheetfed AG & Co. KG

Titel: Coming soon

Manuel Schrutt, Landa Digital Printing M.D. Landa DP – GmbH

„Landa Nanography – Printing will never be the same again“

Peter Jeschke, Geschäftsführer, GC Graphic Consult GmbH

„Print me up Scotty“

ab 12:40 Uhr

Verabschiedung mit abschließendem Lunchbuffet

Bei Fragen und für die Akkreditierung steht Ihnen Frau Anne Teresa Schiller gerne auch telefonisch unter der 089 896056-14 zur Verfügung.

Location:

Golf Resort Achental

Mietenkamer Str. 65

83224 Grassau