Hilfe in der Coronakrise

Kostenloses Digital-Angebot für Abonnenten von Flexo+Tief-Druck

Für alle Abonnenten und Abonnentinnen des Fachmagazins Flexo+Tief-Druck gibt es in der Coronakrise einen besonderen Service: Sie können 3 Monate lang das Magazin auch digital lesen. Hier erfahren Sie, wie einfach das geht.

Da wir wissen, dass in Coronazeiten alles schwieriger geworden ist und auch die Präsenzphasen in den Unternehmen oft durch Home-Office unregelmäßiger geworden sind, bieten wir allen Abonnentinnen und Abonnenten folgenden Service an:

Anzeige

Ab sofort können Sie als Flexo+Tief-Druck-Abonnent 3 Monate lang parallel Ihr Magazin zusätzlich digital lesen. Dabei haben Sie auch Zugang zum digitalen Heft-Archiv. Sie können Flexo+Tief-Druck überall lesen – ob im Home-Office, im Büro oder von unterwegs. Für Sie entstehen keine Zusatzkosten. Das Upgrade endet automatisch.

Bitte bestellen Sie das kostenlose Upgrade über diesen Link im Flexo+Tief-Druck-Shop.

Wir wünschen Ihnen viel Freude am Lesen!

Ihre Flexo+Tief-Druck-Redaktion