Siegwerk und Prismade Labs arbeiten im Rahmen einer Entwicklungspartnerschaft an Faltschachtelanwendungen zur interaktiven Kommunikation zwischen Produkt und Konsument.

Prismade hat eine spezielle Technologie entwickelt, die die Interaktion von Smartphones mit gedruckten elektronischen Strukturen ermöglicht. Der Nutzer legt die Verpackung auf den Bildschirm seines Smartphones und kann mit einem Wischen seines Fingers über die Verpackung eine Interaktion auf dem Smartphone auslösen.

Seit einigen Monaten arbeitet ein gemeinsames Projektteam bestehend aus Experten der Bereiche Technik, Vertrieb und Konzeption beider Unternehmen an der Entwicklung spezifischer Farblösungen, um das Prismade-Verfahren für interaktive Faltschachtelanwendungen zu etablieren. In diesem Zusammenhang entwickelt Siegwerk besondere Druckfarben, die sowohl kompatibel mit gängigen Farbsystemen für Faltschachtelanwendungen sind, als auch die Funktionalität der Prismade-Technologie sicherstellen.

Erste Prototypen der interaktiven Faltschachtelanwendung werden in Kürze vorgestellt. Hierfür haben die Partner gemeinsam mit dem Hamburger Packaging-Experten Uwe Melichar von der Markenagentur Factor (www.factor.partners), der Agentur für Packungsdesign Brösske, Meyer & Ruf aus Düsseldorf, sowie dem Spezialisten für Entwicklungen, Faltschachtelkonstruktion und -produktion der Edelmann-Group, einen Demonstrator entwickelt, mit dem Interessenten das Produkterlebnis an einem Verpackungsbeispiel kennenlernen können.

Besucher der Fachpack in Nürnberg können sich hier auf erste Einblicke in das neu entwickelte Verpackungserlebnis freuen.

Über Prismade Labs

Prismade steht für „Printed Smart Devices“ und wurde als Technologieentwickler für gedruckte Elektronik im Jahr 2016 von Dr. Karin Weigelt und Jan Thiele gegründet. Als FutureLab der edding Gruppe, befähigt Prismade Labs seine Partner und Kunden zur Entwicklung und Produktion von intelligenten Druckprodukten. Dieses intelligente Papier reagiert interaktiv auf eine Berührung des Nutzers und kommuniziert so mit Smartphones. Damit ermöglicht Prismade das Internet der Dinge erstmalig auch kostengünstig für hochvolumige Anwendungen wie interaktive Verpackungen, Coupons, Magazine und Labels bis hin zu Sicherheitsdokumenten. Diese „Printed Smart ID“ ist sicherer als QR Codes, günstiger als NFC oder Bluetooth und dabei vollständig recyclebar. Weitere Informationen über die Prismade Labs GmbH finden Sie unter www.Prismade.com

Über Siegwerk

Siegwerk ist ein familiengeführtes Unternehmen in der sechsten Generation ist ein internationaler Herstellern von Druckfarben und individuellen Lösungen für Verpackungen, Labels und Kataloge. Mit seinen über 180 Jahren Erfahrung verfügt das Unternehmen über fundiertes Know-how und Wissen im Zusammenhang mit zahlreichen Druckverfahren. Siegwerk beschäftigt weltweit etwa 5000 Menschen in über 30 Ländergesellschaften und hat seinen Hauptsitz in Siegburg bei Köln. Weitere Informationen über Siegwerk finden Sie unter www.siegwerk.com