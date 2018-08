Fachpack – Die Sieger beim Deutschen Verpackungspreis 2018

Die Sieger der Leistungsschau beim international ausgeschriebenen Deutschen Verpackungspreis 2018 stehen fest. Eine unabhängige Jury aus Fachverbänden, Unternehmen, Handel und Forschung ermittelte unter 226 Einsendungen aus zehn Nationen 40 beste Lösungen in neun Wettbewerbskategorien. Zur feierlichen Preisverleihung lädt das Deutsche Verpackungsinstitut e. V. (dvi) alle Interessierten am 25. September 2018 auf einen besonderen Branchen-Event im Rahmen der Fachpack nach Nürnberg ein.

Preisverleihung und Gold-Award

Die feierliche Preisverleihung findet im Rahmen eines besonderen Branchen-Events mit Bühnen-Talk und Branchen-VIPs am ersten Tag der Fachpack in Nürnberg statt. „Wir überreichen allen Gewinnern Trophäe, Siegel und Urkunde. Außerdem lüften wir das Geheimnis, wer den begehrten Verpackungspreis in Gold gewinnt“, freut sich Bettina Horenburg. Mit dem Gold-Award zeichnet die Jury siegreiche Innovationen aus, die ganz besondere Aufmerksamkeit verdienen, weil sie auf einzigartige Weise Trends setzen, wichtige Antworten finden oder als Pionier einen komplett neuen Weg beschreiten.

Das dvi lädt alle Interessierten ein, live dabei zu sein – am 25. September 2018 ab 16:00 Uhr im Saal München im NCC Mitte der NürnbergMesse. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine vorherige Anmeldung auf der Webseite des Deutschen Verpackungspreises wird gebeten.

Sonderschau und Forum PackBox

Eine Auswahl der prämierten Verpackungsinnovationen können Besucher der Fachpack auch am Stand des dvi in Halle 6, Stand 459 betrachten und studieren. Außerdem stellt dvi-Geschäftsführer Winfried Batzke die Ergebnisse der Leistungsschau am Donnerstag, den 27.09.2018, von 10:00 – 12:00 Uhr im Rahmen des Forums PackBox vor. Wer nicht solange warten möchte, kann alle siegreichen Lösungen mit Bild und Wertungstext der Jury auf der Webseite des Deutschen Verpackungspreises einsehen (www.verpackungspreis.de).