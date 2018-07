Fachpack 2018 wartet mit ein umfangreiches und vielfältiges Programm auf

Die Fachpack, europäische Fachmesse für Verpackungen, Prozesse und Technik, findet vom 25. – 27. September in der Messe Nürnberg statt. Die Veranstalter erwarten 1500 Aussteller und über 40.000 Fachbesucher, die sich auf ein Rahmenprogramm mit zahlreichen Fachvorträgen und Sonderpräsentationen zu aktuell in der Branche diskutierten Trends wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder Design freuen können.

Neu ist nicht nur die Halle 8, in der Premiumverpackungen, Verpackungsdruck und -veredelung im Fokus stehen, sondern auch das Forum TechBox in Hall 3. Neu ist ebenfalls der Pavillon der europäischen Verbände in Halle 6, der zum Austausch und Netzwerken einlädt.

Welchen Beitrag kann Gestaltung zu einem gelungenen Markenauftritt leisten? Was sind die Trends in der Markenkommunikation? Welche neuen Materialien und Technologien für Verpackungen gibt es? Um Fragen wie diese geht es in der neu belegten Halle 8 und einer Sonderschau, die sich ganz auf Premiumverpackungen, innovativen Materialien, Verpackungsdruck und -veredelung konzentriert. Rund 70 Unternehmen präsentieren hier ihre Produkte und Lösungen. Im Zentrum der Halle befindet sich eine Sonderschau, auf der rund 30 innovative Exponate gezeigt werden, u. a. Kosmetikdöschen aus finnischem Fichtenholz, Olivenöl in kristalliner Zuckerhülle oder ein Farbbeutel in Rucksackform mit integrierter Farbrolle.

TechBox – Neues Forum

Intelligente Verpackungsträger, Datensicherheit an Verpackungslinien oder Digitale Offensive – das sind nur ein paar Beispiele für Themen aus dem Programm des neuen Forums TechBox, das an allen drei Messetagen in der Halle 3 stattfindet. Renommierte Branchenpartner vermitteln hier in Fachvorträgen Wissen aus den Bereichen Verpackungs- und Kennzeichnungstechnik sowie Intra- und Verpackungslogistik und laden zum fachlichen Austausch ein. „Analog der neu ausgerichteten Hallenplanung in die beiden Bereiche ‚Verpackungen und Prozesse‘ und ‚Technik und Prozesse‘ bieten wir auch zwei thematisch passende Foren an“, erklärt Cornelia Fehlner, Veranstaltungsleiterin der Fachpack bei der Nürnberg Messe. Darüber hinaus gibt es weiterhin das Forum PackBox (in diesem Jahr in Halle 7) dessen Vorträge sich rund um die Themen Packmittel, Verpackungsdruck, -veredelung und -design drehen.

Europas Verpackungsverbände in Halle 6

Neu auf der FachPack ist der Pavillon der Verbände in Halle 6. Rund zehn Interessensvertretungen und Verbände aus verschiedenen europäischen Ländern präsentieren sich auf der Sonderfläche und laden zum Kennenlernen, Austauschen und Netzwerken ein.

Auch das Deutsche Verpackungsinstitut (dvi), Berlin, ist in Halle 6 mit einem Messestand (6-459) präsent. Dort werden die prämierten Produkte des Deutschen Verpackungspreises zu sehen sein.

Zahlreiche weitere Sonderschauen und Foren laden zur Weiterbildung und Wissensvertiefung rund um die unterschiedlichen Verpackungsaspekte ein. Dabei sin alle Programmpunkte anmelde- und kostenfrei.

Weitere Höhepunkte aus dem Rahmenprogramm

Forum Wellpappe (26.9.2018, NCC Ost, Saal St. Petersburg)

Marktplatz „Nachhaltigkeit und Kunststoffe – kein Widerspruch“ (Halle 7)

Themenpark „Verpackung in der Medizintechnik und Pharmazie“ (Halle 3A)

Erlebniswelt Vollpappe (Halle 9)

Pavillon „Etiketten & mehr“ (Halle 9)

Gemeinschaftsstand junger innovativer Unternehmen (Halle 3A)

Robotik-Pack-Line (Halle 3)

Packaging Business Lounge (Packaging Club) (Service 8/9, zwischen den Hallen 8 und 9, Ebene 1)

Xing Lounge Verpackung (Service 1/2, zwischen den Hallen 1 und 2, Ebene 1)

Flexo+Tief-Druck – ausführliche Fachpack-Berichterstattung



