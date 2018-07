Fachpack 2018: Transportpaletten aus Papier

Die Schumacher Packaging Gruppe, Hersteller für Verpackungslösungen aus Well- und Vollpappe, zeigt auf der diesjährigen Fachpack in Nürnberg seine papierbasierten CargoProfil-Produkte für die Logistik.

Das Material ist ein Papierhohlprofil aus gewickeltem Wellpappen-Rohpapier, das aus Papiernebenbahnen gewonnen wird. Schumacher Packaging fertigt aus diesem CargoProfil-Transportpaletten und Abdeckrahmen, die leicht sind wie Papier, aber ebenso belastbar und stabil wie herkömmliche Paletten und Topdecks aus Holz. Das Papiermaterial lässt sich über das Altpapier entsorgen und ist vollständig recycelbar. Zum CargoProfil Produktprogramm gehören derzeit CargoPropal-Paletten sowie CargoProtop-Abdeckrahmen und Abdeckplatten

Für den Einsatz in der Lebensmittelbranche geeignet

Einer der großen Vorteile der CargoPropal-Paletten ist ihr geringes Gewicht: Während eine übliche Euro-Palette 28 kg wiegt, bringt die papierbasierte Palette nur rund 7 kg auf die Waage. Von dieser Gewichtersparnis profitieren auch die Logistikmitarbeiter, denn das Handling wird für sie deutlich einfacher. Gleichzeitig sorgen die glatten Oberflächen und stoßabsorbierenden Kanten für ein geringeres Verletzungsrisiko. Dennoch ist die Stabilität der papierbasierten Palette mit einer herkömmlichen Holzpalette identisch. Zudem eignet sich CargoPropal für den Einsatz in der Lebensmittelbranche. Anders als Holz benötigt das Papierprofil keine Vorbehandlung gegen Schädlinge und ist dadurch hygienisch völlig unbedenklich.

Die Grundstruktur der CargoPropal-Transportpalette besteht aus gewickelten Papierprofilen, die mit eingeklebten Wellpappe-Blöcken in S-Welle stabilisiert werden. Aufgrund ihrer Form und dank Aussparungen für den Gabelstaplertransport lässt sich die Transportpalette wie jede herkömmliche Euro-Palette handhaben und verladen, auch mit automatischen Transportsystemen. Die Palette ist in der Standardgröße von 1200 x800 mm erhältlich.

Minimiertes Verletzungsrisiko

Schumacher Packaging zeigt auch die papierbasierten CargoProtop-Produkte, die der stabilen und sicheren Fixierung der Ladung auf einer Transportpalette dienen. Cargo Protopist als Abdeckplatte bzw. Abdeckrahmen erhältlich. Dank runder Kanten, geringem Gewicht und splitterfreiem Material ermöglicht CargoProtop eine problemlose Handhabung und ein optimales Bändern. Zudem ist es ein wichtiger Vorzug aus hygienischer Sicht, dass beim Bändern weder Splitter noch Schmutzpartikel entstehen können. Die CargoProtop-Abdeckplatten und –rahmen liefert Schumacher Packaging in der Standardgröße 1200 x 800 mm.

Digitaldruck in Hochglanzqualität

Die CargoProfil-Paletten und die CargoProtop-Abdeckrahmen lassen sich auf Wunsch mit einem individuellen, farbigen Druckbild versehen. Hierzu bedruckt Schumacher Packaging einen Wellpappenbogen im Digitaldruckverfahren und klebt ihn anschließend auf das Papierhohlprofi lauf. So lässt sich der Wellpappenbogen beispielsweise mit farbigen Firmenlogos oder Barcodes kennzeichnen. Aktuell betreibt Schumacher Packaging im Stammwerk in Ebersdorf eine Digitaldruckmaschine von Durst. Die Partner Durst und Schumacher Packaging haben diese Maschine für den Mass-Volume-Digitaldruck gemeinsam in der Produktion erprobt und weiterentwickelt, bis sie im Sommer 2018 die Serienreife erreichte. Diese neue Digitaldruckmaschine ist in der Lage, große, industrielle Auflagen baugleicher Verpackungen in beliebig viele Teilserien zu splitten, von einem bis zu mehreren tausend Bogen. So lässt sich die Bedruckung von Bogen zu Bogen variieren: mit verschiedenen Druckbildern, Versionen oder Barcodes. All dies ist unmittelbar und ohne Rüstkosten möglich. Verpackungen können dadurch ganz nach Wunsch kategorisiert und personalisiert werden. Laut Schumacher Packaging ist man dank spezieller Farben von Durst in der Lage, einen Verpackungsdigitaldruck in Hochglanzqualität zu liefern.

Fachpack: Halle 4 / Stand 4-301