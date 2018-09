Höfliche Verpackung und Fälschungsschutz

Mit innovativen Lösungen zur neuen EU-Fälschungsschutzrichtlinie und der kürzlich prämierten „Höflichen Verpackung“ präsentiert sich die Druckerei Bauer GmbH in Pfedelbach bei Heilbronn erstmals auf der Fachpack in Nürnberg (Halle 3 A, Stand 315-10).

Fälschungssichere Pharmaverpackungen

Eine große Herausforderung an die Pharmaindustrie ist die neue EU-Fälschungsschutzrichtlinie, die ab 9. Februar 2019 in Kraft tritt. Danach müssen Humanarzneimittel mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen und einer Vorrichtung zum Erkennen einer möglichen Manipulation versehen werden. Jede Verpackung muss dann eine eigene, einmalige Seriennummer bekommen, die im Fertigungsprozess generiert und aufgedruckt wird. Die Druckerei Bauer hat mit dem EyeC ProofRunner in der Faltschachtelklebemaschine ein PackagingSecurity-System implementiert, womit größtmögliche Sicherheit bei der Verpackungsherstellung garantiert wird. Mit einer lückenlosen Inspektion und Dokumentation mittels einer Prüfsoftware stellt die Druckerei Bauer so sicher, dass die Druckdaten mit den vom Kunden gelieferten Daten übereinstimmen.

„Höfliche Verpackung“ mit Lupe

Weiteres Messe-Highlight ist die „Höfliche Verpackung“, die kürzlich mit dem SilverPack Award ausgezeichnet wurde – eine Verpackung, die besonders seniorengerecht ist. Da mit zunehmendem Alter die Sehschärfe nachlässt, hat die Druckerei Bauer bei der Verpackung eine Folienlupe mit dreifacher Vergrößerung integriert. Damit können die Nutzer die Verpackungsaufschrift und den Beipackzettel besser lesen. Die Lupe kann mit Hilfe einer Perforation aber auch abgetrennt werden und im Alltag benutzt werden. Eine neue, einzigartige Verschlussmechanik ermöglicht ein leichtes Öffnen und Wiederverschließen.

Verpackungsportfolio für die Pharmaindustrie

Am Messestand wird außerdem das gesamte Produktportfolio für die Pharmaindustrie vorgestellt. Zum Beispiel Faltschachteln mit Anti-Counterfeiting-Merkmalen wie Mikroschrift und Serialisierung sowie Blindenschriftprägung oder Tamper Evidence-Lösungen. Auch die vielfältigen Veredelungsmöglichkeiten für OTC-Produkte werden präsentiert.

Info Druckerei Bauer

Die Druckerei Bauer hat sich seit nahezu 60 Jahren als Verpackungs- und Etikettenanbieter für die Branchen Pharma, Health-und Beauty-Care sowie Automotive etabliert. Neben dem Classic Packaging werden auch die Bereiche Verpackungsentwicklung, Digital Packaging und Labelling sowie Supply-Chain-Management angeboten. Zum Leistungsspektrum des Familienunternehmens gehören auch eCommerce-Lösungen im Bereich B2B, mit denen die Lieferzeit bis unter 24 Stunden realisiert werden kann.