INNOVATIONS-OFFENSIVE 2020: Brückner Maschinenbau

Xiamen Changsu bestellt weltweit erste 7+Meter-Anlage für die Herstellung biaxial verstreckter PA-Folien

Wenn der chinesische BOPA-Folienpionier und weltweit größter Produzent Xiamen Changsu investiert, horcht der Markt auf – so auch dieses Mal. Die beiden soeben bei Brückner Maschinenbau bestellten sequentiellen Folien-Streckanlagen sind bis dato die schnellsten, breitesten und leistungs-stärksten ihrer Art: Arbeitsbreite 7+ Meter, Produktionsgeschwindigkeit

340 m/min und ein Ausstoß von mehr als 2,5 Tonnen pro Stunde.

Wang Zhefu, Chairman Xiamen Changsu: „Unsere neuen Anlagen übertreffen unsere bisher leistungsstärksten Maschinen um 35% bei der Geschwindigkeit und um 50% im Ausstoß.“

Phillip Chen, Managing Director Brueckner Far East, betont die langjährige Partnerschaft beider Unternehmen: „Xiamen Changsu ist einer unserer ältesten Kunden im BOPA-Bereich, nicht nur in Chia, sondern weltweit. Seit 2003 haben wir zehn Projekte erfolgreich umgesetzt. Sie haben zum Beispiel als erste eine Doppelschnecken-Extrusion bei BOPA eingesetzt oder sich für Simultan-Anlagen mit über 6 Meter Arbeitsbreite entschieden.“

Reinhard Priller, Sales Director Brückner Maschinenbau, fügt hinzu: „Die neuen Anlagen markieren auch den bislang letzten Entwicklungsschritt im Bereich sequentielle Verstreckung von PA-Folien: Von 4,2 über 5,1 zu 6,6 Meter haben wir nun stolze 7 Meter plus erreicht, gemeinsam mit Xiamen Changsu.“

Die Anlagen sollen im letzten Quartal 2021 in Betrieb gehen.

Hintergrund

BOPA-Folien bieten eine Vielzahl herausragender Eigenschaften wie Durchstoß-, Schlag-, Berst- und Reißfestigkeit. Sie erfüllen in perfekter Art und Weise höchste Anforderungen an die Verpackung, wie z. B. hervorragende Gasundurchlässigkeit, gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, Lösungsmittel und Alkalien sowie Gefrierfähigkeit. Sie werden daher zunehmend für die Verpackung von fetthaltigen und öligen Lebensmitteln, Destillaten, landwirtschaftlichen sowie medizinischen Erzeugnissen nachgefragt. Brückner Maschinenbau bietet sowohl sequenzielle als auch simultane BOPA-Anlagen an.

Firmenporträt

Brückner Maschinenbau GmbH & Co. KG, der Weltmarktführer für Folienstreckanlagen, gehört zur Brückner-Gruppe im oberbayerischen Siegsdorf, ein im Familienbesitz befindlicher, mittelständischer Unternehmensverbund mit insgesamt gut 2.600 Mitarbeitern an 29 Standorten. Weitere Gruppenmitglieder sind der Serviceanbieter für Folienstrecktechnologie, Brückner Servtec GmbH, die zu den führenden Herstellern von Maschinen zur Kunststoffverarbeitung zählende Kiefel GmbH sowie die Schweizer PackSys Global AG, ein weltweit renommierter Hersteller modernster Verpackungsmaschinen.