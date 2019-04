Trockentonerbasis

Xeikon – Neue Digitaldrucklösung speziell für Standbodenbeutel

Xeikon hat eine eigenentwickelte Digitaldrucklösung speziell für Standbodenbeutel angekündigt. Diese jüngste Entwicklung richtet sich an Konsumgütermärkte, wie die Lebensmittel-, Getränke-, die chemische und die pharmazeutische Industrie.

Mit dem Digitaldruck auf Standbodenbeuteln möchte Xeikon auch eine Reihe aktueller Trends, darunter eine höhere Anzahl von Artikelnummern (SKU), kürzere Lieferfristen und die wachsende Beliebtheit von Standbodenbeuteln im Ladengeschäft berücksichtigen. Die Aufmerksamkeit der Markeninhaber, die die Regalwirkung ihrer Produkte erhöhen möchten, richtet sich zunehmend auf Standbodenbeutel, da diese aufrecht stehen, ein geringes Gewicht aufweisen und nachhaltig sind. Xeikon hat dabei einen wichtigen Teil des Produktionsprozesses vereinfacht, um eine Lösung mit kurzen Lieferzeiten anzubieten.

Der Digitaldruck auf Trockentonerbasis hat nach Ansicht von Xeikon zahlreiche Vorteile. Dazu zählt nicht nur eine hohe Druckqualität auf flexiblen Substraten, sondern auch, dass die Anfangskosten niedriger sind und keine Kosten für Umrüstungen zwischen den Aufträgen anfallen. Ebenso wichtig ist, dass der Drucker in der Lage ist, variable Daten sowohl einfarbig als auch vollfarbig zu drucken. Die digitale Trockentonertechnologie von Xeikon soll die Just-in-time-Produktion, unterschiedliche Versionen eines Jobs sowie Änderungen in letzter Minute ermöglichen. Weiter führt Xeikon aus, dass Druckereien mit einem hohen Druckvolumen und komplexen Aufträgen, die derzeit überlegen, welche Prozesse und Technologien für sie in Frage kommen, bei ihrer Entscheidung berücksichtigen sollten, dass die Rentabilitätsschwelle für den Flexodruck und die Digitalproduktion bei mindestens 4000 Laufmetern liegt.

Abschließend ergänzt Weymans, Xeikon VP Marketing: „Unsere Digitaldrucklösung für Standbodenbeutel nutzt die Trockentonertechnologie, die garantiert lebensmittelsicher ist. Auch gewährleistet diese Technologie eine hohe Konsistenz sowie eine mit dem Offsetdruck vergleichbare Oberflächenqualität (AM-Raster) und eine mit dem Flexodruck vergleichbare Farbabstimmung. Anhand des aXelerate Programms stellen unsere Spezialteams den Kunden ein direktes und persönliches Training sowie einen umfassenden Support zur Verfügung.

