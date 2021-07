DataLase

Neue Beschichtungen für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit

Nach der Einführung einer wasserbasierten WBF-Beschichtung für den Flexodruck, die speziell für die Papier- und Wellpappendruckindustrie in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit entwickelt wurde, hat DataLase drei weitere Beschichtungen auf den Markt gebracht.

Die neue WBF-7101-Beschichtung bietet einen ausgezeichneten Schwarz/Weiß-Kontrast mit einer standardmäßigen Abriebfestigkeit und kann für Codierungsanwendungen in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden. Es eignet sich für Anwendungen in Bereichen wie Lebensmittel und Getränke sowie E-Commerce auf braunen oder weißen Papier- und Kartonsubstraten. Darüber hinaus führt DataLase mit WBF-HR-7100 (Farbwechsel von Klar nach Schwarz) und WBF-HR-7101 (Farbwechsel von Weiß nach Schwarz) auch Varianten mit hoher Abriebfestigkeit ein. Sie wurden speziell für Logistik-, Industrie- und Bauanwendungen entwickelt.

Anzeige

In Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit sind Etiketten mit mehreren Problemen konfrontiert. Dazu gehört das Anheben oder Aufrollen der Kanten, was in der Folge zu einem Abfallen der Etiketten führen kann. Zusätzliche Feuchtigkeit kann auch dazu führen, dass Etiketten schnell verblassen und sie unbrauchbar werden, während die Druckfarbe bei hoher Luftfeuchtigkeit verschmieren oder verschmieren kann. DataLase WBF High Humidity Coatings gehen diese Herausforderungen direkt an. Die Beschichtungsformulierungen wurden optimiert, um optimale Produktstabilität und Fließeigenschaften in Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit zu bieten. In Kombination mit einem geeigneten CO₂-Lasermarkierungssystem bieten DataLase WBF-Beschichtungen auch Nachhaltigkeitsvorteile, indem sie Abfall von Etikettenträgern und/oder Farbentsorgung aus den Lieferketten vermeiden. Darüber hinaus sind die Beschichtungen hitze-, feuchtigkeits-, und hochabriebfest und bieten die Grundlage für eine kontrastreiche und stabile Markierung.