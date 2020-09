Live-Schaltung direkt ins HP-Indigo-Forschungslabor nach Israel

Jetzt anmelden: Online-Seminar „Industrielle Etikettenproduktion mit HP Indigo“

Dieser Webcast (Donnerstag, 10.9., 16:00-16:45 Uhr) richtet sich an Hersteller von Haftetiketten, Sleeves und Inmould-Labels. Wir schalten direkt in das HP-Indigo-Forschungslabor nach Israel, wo die Experten zunächst die neue HP Indigo V12 vorstellen.

Mit ihrer Druckgeschwindigkeit von 120 Metern/Minute im 6-Farbmodus erreicht sie eine Produktivität, die mit analogen Lösungen vergleichbar ist.

In dem Online-Seminar erhalten Sie außerdem einen Überblick über das kürzlich vorgestellte neue Maschinenportfolio für die digitale Etikettenproduktion inklusive der Modelle HP Indigo 8K, HP Indigo 6K und HP Indigo 25K. Hören Sie direkt von einigen unserer Kunden, welche Verbesserungen bei ihnen zur Steigerung der Produktivität beitragen: Zögern Sie nicht, ihre Fragen unmittelbar während des Webcasts per Chatfunktion zu stellen – Thomas Bucher beantwortet diese sehr gerne im Anschluss.

Der Referent Thomas Bucher ist gelernter Druckvorlagenhersteller und Offsetdrucker sowie Absolvent der Fachhochschule für Druck- und Medien in Stuttgart. Nach ersten Erfahrungen in der klassischen Buchproduktion zogen ihn die Möglichkeiten des Digitaldrucks schnell in den Bann. Seit über 10 Jahren begleitet er Kunden auf dem Weg in die digitale Verpackungsproduktion. Seit Oktober 2018 verantwortet er als Vertriebsleiter den Bereich Labels & Packaging bei HP Indigo Deutschland.

