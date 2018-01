HP liefert erste HP PageWide C500 für den direkten digitalen Wellpappendruck aus

HP kündigt die Auslieferung der ersten HP PageWide C500 für die Massenproduktion im digitalen Direktdruck auf Wellpappe an.

Carmel-Frenkel dient als erster Kunden-Teststandort für die HP PageWide C500, was ein weiterer Schritt in Richtung kommerzielle Verfügbarkeit. Das im israelischen Caesarea beheimatete Unternehmen liefert Verpackungen aus Wellpappe für führende Marken, beispielsweise in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.

„Die Installation ist ein wichtiger Meilenstein für die Einführung der HP PageWide C500. Diese Technologie erlaubt eine große Bandbreite an digitalen Postprint-Anwendungen, so auch im wachsenden Segment der Nahrungsmittelverpackungen“, sagt Eric Wiesner, Leiter der HP PageWide Industrial Division bei HP.

Wie auf der drupa 2016 angekündigt, sind weitere Installationen der ersten gewerblichen HP PageWide C500 Druckmaschinen bei Kunden in Europa und den USA noch in diesem Jahr vorgesehen.

Die HP PageWide C500 soll eine digitale Alternative für Offset-Laminierung und Flexodruck sein. Nach Angaben von HP ermöglicht die Digitaldruckmaschine den Direktdruck auf beschichteten und unbeschichteten Oberflächen in Offsetqualität mit massenmarkttauglicher Produktivität.

„Im Gegensatz zu manchen Digitaldruck-Alternativen sind die HP PageWide-Tinten auf Wasserbasis 100% frei von UV-reaktiven chemischen Substanzen. Dadurch erlauben diese Tinten den lebensmittelechten Druck von Primär- wie Sekundärverpackungen“, ergänzt Wiesner.

Steckbrief „HP PageWide C500“: